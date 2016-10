KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokusoap Die Jungs-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der erste Urlaubstag in der Jungs-WG und es geht direkt aufs Wasser: Während ihres Urlaubs am Gardasee werden Leroy, Luc, Nils, Ole und Robin Segeln lernen - gar keine einfache Aufgabe! An Tag zwei muss außerdem endlich der Kühlschrank gefüllt werden: Wie funktioniert der erste gemeinsame Besuch im Supermarkt? Und vor allem: Wie teuer wird der Großeinkauf? Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen davon: Spaß ohne Ende, und nur tun, worauf man wirklich Lust hat. Aber wie fühlt sich der Ferientraum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Jungs-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Jungs-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Tobias Zydra