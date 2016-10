KI.KA 20:00 bis 20:10 Magazin KiKa Live KiKA LIVE Highland Games D Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Thema: KiKA LIVE Highland Games : Ein halbes Dutzend "KiKA"-Moderatoren verbünden sich zum "KiKA Clan" und treten an bei den "Internationalen Highland Games" in Trebsen. Mit dabei: Jess und Ben ("KiKA LIVE"), Singa ("TANZALARM!" und "Baumhaus"), Felix ("Erde an Zukunft"), Malte ("Die beste Klasse Deutschlands" und "Tigerenten Club") und Amy ("motzgurke.tv"). Im Schotten-Kilt tritt der "KiKA Clan" gegen mehr als 30 Amateurteams an, von denen die meisten fleißig trainiert haben. Mit den "Highland Games" suchten die Schotten früher nach den stärksten Kriegern. Die elf Disziplinen verlangen den "KiKA"-Moderatoren alles ab. Wie schlagen sie sich beim Strohsack-Hochwurf, Baumstammslalom, Bogenschießen oder Baumstamm-Weitwurf? Haben sie überhaupt eine Chance beim Steinkugelstoßen, Gewicht-Hochwurf oder Fassrollen? Jess, Ben, Singa, Felix, Malte und Amy gehen an ihre Grenzen. Reichen ihre Kräfte und schaffen sie es vielleicht sogar aufs Siegertreppchen? KiKA LIVE, 20:00 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: KI.KA Live