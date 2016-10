KI.KA 17:35 bis 18:00 Trickserie Bobby & Bill Bitte recht freundlich! / Bill, der Superstar F 2015 2016-10-19 11:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Bitte recht freundlich!: Bobby möchte mit Caro und Bill den Hauptpreis in einem Fotowettbewerb gewinnen. Aber seine Kamera ist kaputt. Zum Glück leiht Madame Stick ihm eine uralte Kamera, doch nachdem fast alle Fotos im Kasten sind, landet das gute Stück im Wasser und die Bilder sind futsch. Bill hat die rettende Idee: die drei schießen ein paar Aufnahmen in einer Fotokabine. Die sind zwar schön, reichen aber nicht für den Sieg. Denn der geht an - Bobbys Vater! Er hat nämlich auch heimlich teilgenommen - und ein tolles Foto von Bobby und seinen Freunden eingereicht. Bill, der Superstar: Bobby hat Bill für ein Casting bei ihrer Lieblingssendung "Max, der Hund" angemeldet. Leider benimmt sich Bill so schlecht, dass Papa ihm verbietet zum Casting zu gehen. Bill zieht alle Register, um Papa umzustimmen - mit Erfolg! Schließlich darf er doch zu dem Casting... und natürlich haut er mit seiner Darbietung den Regisseur vom Hocker. Er bekommt die Hauptrolle - aber seine Freunde dürfen auch alle in dem neuen Musical mitwirken! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal