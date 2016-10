KI.KA 15:50 bis 16:35 Trickserie Lenas Ranch Annas großes Rennen / Ein Küsschen unter Freunden F, D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Annas großes Rennen: Das nächste Staffelrennen steht an. Leider können die Freunde nicht mitmachen, weil Anna sich immer noch weigert, daran teilzunehmen, nachdem ihr Vater bei einem solchen Rennen durch einen Sturz umgekommen ist. Durch die Provokationen von Samantha beschließt sie, es zumindest zu versuchen. Ein Küsschen unter Freunden: Die Freunde bereiten sich auf einen Trek vor, einen Vielseitigkeitswettkampf. Als Nico während eines Ritts Lena vor einer Schlange rettet, gibt sie ihm im Überschwang ihrer Gefühle einen kleinen Kuss. Danach ist Lena ganz durcheinander. Nico denkt, da wäre mehr. Es kommt zur klärenden Aussprache zwischen den beiden. Anna und Angelo sollen nichts davon erfahren. Dummerweise hat Samantha den Kuss fotografiert. Um den Trek zu gewinnen, schickt sie den vier Freunden das Foto kurz vor Start auf die Handys, was zu Eifersüchteleien und Streitereien führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Ranch Regie: Monica Maaten Musik: Titellied: "Léna parle aux cheavaux" Christophe Maé, Felipe Salvida