KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Zivilcourage D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Zivilcourage: Themba glaubt das Richtige getan zu haben, als er an einer Bushaltestelle die blinde 14-jährige Sarah vor drei pöbelnden Jugendlichen beschützt. Doch nachdem Sarah entkommen ist, wird Themba selbst ein Opfer rassistischer Pöbeleien. Als die Angreifer handgreiflich werden, wehrt sich Themba und kann flüchten. Er versteht die Welt nicht mehr, als er kurz darauf von einem der Angreifer angezeigt wird - wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die beiden anderen behaupten dreist, ihren Kumpel nicht zu kennen, mimen unbeteiligte Zeugen und belasten Themba. Mangels gegenteiliger Beweise glaubt ihnen die Polizei. Also müssen die Pfefferkörner ihren Freund selbst raushauen. Das blinde Mädchen scheint als Zeugin nicht auffindbar zu sein, aber die Beschattung der Angreifer führt sie zu einem heruntergekommenen Boxclub, Treffpunkt einer üblen Truppe von Hardcore-Fußball-Hooligans. Um den Tätern ein entlastendes Beweisstück unter den Nasen wegzustehlen, gehen Lina und Sophie auf volles Risiko und wagen sich direkt in die Höhle des Löwen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherina Unger (Sophie) Coco Nima (Themba) Lale H. Mann (Lina) Julian Winterbach (Rasmus) Aurelia Stern (Emma) Charlotte Lüder (Sarah) Christopher Schacht (Alex) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Andrea Katzenberger Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Klaus Brix Musik: Mario Schneider