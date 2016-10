KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Hörnchens erstes Haustier USA 2007 Stereo Live TV Merken Hörnchens erstes Haustier: Hörnchen ist ganz verrückt danach, endlich ein eigenes Haustier zu bekommen, und er löchert seinen Vater andauernd mit diesem Thema. Don Toro macht ihm klar, dass es eine große Verantwortung ist, ein Tier zu haben. Doch schließlich überzeugt Hörnchen alle. Käpt'n Cumara meint, er habe das ideale Haustier für Hörnchen, er solle morgen Nachmittag bei ihm vorbeikommen und es abholen. Anderntags lässt sich Hörnchen von Ringel und Entje begleiten und natürlich sind die drei Freunde viel zu früh da. Als Käpt'n Cumara nicht zu Hause ist, beginnen die Drei sich vorzustellen, welches Tier Hörnchen wohl bekommen werde. Aber was bringt Käpt'n Cumara dann wirklich mit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay, Tom Mason, Dan Danko Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Titellied: Geoff Levin, Harriet Schock

