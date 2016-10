KI.KA 07:50 bis 08:00 Trickserie Bing Herzen GB, IRL 2013-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Herzen: Sula kommt zu Bing und hat für jeden herzförmige Klebezettel dabei. Die kleben nun beide auf ihre jeweiligen Lieblingssachen. Doch was, wenn beide denselben Liebling haben? Flop erklärt, dass man auch gemeinsam eine Lieblingssache haben kann. Als Sula aber ein Herz auf Hoppity klebt, protestiert Bing. Hoppity ist sein Lieblingsliebling, den will er nicht mit Sula teilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bing Regie: Nicky Phelan Drehbuch: Ted Dewan, Philip Bergkvist, Mikael Shields, Lucy Murphy, An Vrombaut, Gerard Foster, Denise Cassar Musik: Julian Nott, Russell Pay

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 387 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 147 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 147 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 147 Min.