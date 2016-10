3sat 04:09 bis 04:52 Dokumentation Am anderen Ende der Welt Auf Schienen durch Neuseeland NZ, D 2009 2016-10-21 13:25 Stereo 16:9 Live TV Merken Neuseelands Eisenbahnstrecken sind ein Geheimtipp, nicht nur für Bahnfreunde. So erzählt der berühmte Regisseur, Autor und Filmproduzent Peter Jackson, dass er als 18-Jähriger auf der Strecke zwischen Auckland und Wellington Tolkiens "Herr der Ringe" las und feststellte, wie sehr Neuseelands Landschaft den fantastischen Landschaften glich, die er später in seiner Filmtrilogie verewigte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am anderen Ende der Welt

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 455 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 245 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 185 Min. Der Hades Faktor

Thriller

Tele 5 03:30 bis 04:54

Seit 65 Min.