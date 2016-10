3sat 22:25 bis 00:35 Drama Sonny Boy - Eine Liebe in dunkler Zeit NL 2011 2016-10-30 01:55 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gegen Ende der 1920er-Jahre verlässt der junge Waldemar Nods seine Heimat Surinam, um in Den Haag zu studieren. Da er dunkelhäutig ist, findet er zunächst keine Bleibe. Erst die aufgeschlossene Rika van der Lans vermietet ihm ein Zimmer.- Der auf einer wahren Begebenheit beruhende Film erzählt von der Geschichte eines Ehepaares unterschiedlicher Hautfarbe zur Zeit vor und während des Zweiten Weltkrieges in Holland. Rika van der Lans, Mutter von vier Kindern, hat gerade ihren streng religiösen Mann Willem verlassen, nachdem dieser sie mit dem Dienstmädchen betrog. Obwohl Rika 17 Jahre älter ist, werden sie und Waldemar ein Paar, was ihre schwierige Situation nicht gerade einfacher macht. Rikas Gatte ist zutiefst entsetzt, dass seine Noch-Ehefrau von einem Schwarzen schwanger ist. Er entzieht ihr das Sorgerecht für die Kinder, doch damit nicht genug. Der um seinen Ruf besorgte Vermieter setzt die beiden samt Baby auf die Straße. Mit liebenswürdiger Unterstützung des jüdischen Barbesitzers Sam eröffnen Rika und Waldemar im liberalen Vorort Scheveningen eine Pension. Ihr Glück währt nicht lange, denn mit dem Einmarsch der Deutschen beginnt auch in Holland der antisemitische Terror. Dass Rika auf ihrem Dachboden jüdische Flüchtlinge versteckt, bleibt den Nazis nicht lange verborgen. Die mutige Widerstandskämpferin und ihr Mann Waldemar, den sie nach der Scheidung von Willem heiratet, werden in ein Konzentrationslager deportiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ricky Koole (Rika van der Lans) Sergio Hasselbaink (Waldemar Nods) Daniel van Wijk (Waldy (Sonny Boy)) Micha Hulshof (Marcel) Marcel Hensema (Willem) Wouter Zweers (Gerard van Haringen) Gaite Jansen (Bertha) Originaltitel: Sonny Boy Regie: Maria Peters Drehbuch: Pieter van de Waterbeemd, Maria Peters Kamera: Walther van den Ende Musik: Henny Vrienten Altersempfehlung: ab 12