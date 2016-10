3sat 22:40 bis 00:10 Krimi Unter Verdacht Laufen und Schießen D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Polizistin Steffi Schober ist eine erfolgreiche Biathletin und trainiert an der Landespolizeisportschule. Als ihre Leistungen nachlassen, wird sie aus dem Kader genommen. Mit Folgen. Steffi verlässt die Sportschule und tritt wenig später in der Inspektion 37 in München den Streifendienst an. Dort ermittelt gerade Eva Maria Prohaceks Mitarbeiter André Langner verdeckt. Im Zuständigkeitsbereich der Inspektion 37 wurde mehrmals in Villen eingebrochen. Obwohl deren Alarmanlagen direkt mit der Polizeiwache verbunden waren, kamen die Beamten immer zu spät. Die Polizisten Artur Jung und Thomas Schön erschweren die Ermittlungen durch ihr arrogantes Auftreten. Weder André Langner noch Steffi Schober bleiben von den Mobbing-Attacken der beiden verschont. Steffi scheint ihre eigenen Ermittlungen zu führen, aber wonach sie sucht, kann Langner sich nicht erklären. Am nächsten Tag ist sie tot. Bei einem Einsatz vom Dach gefallen - ein Unfall? Ihr Lebensgefährte Xaver Mayr, ebenfalls Spitzenbiathlet, bricht völlig zusammen. Er glaubt nicht an einen Unfall, denn Steffi wollte ihm vor ihrem Tod etwas Wichtiges mitteilen, aber er wollte ihr nicht zuhören. Voller Trauer und Wut beschließt er, die Umstände des Todes seiner Freundin zu recherchieren. Seine geplante Werbekampagne für ein internationales Sportevent sagt er ab. Der Abteilungsleiter für Sportförderung der Landesregierung Bayern, Ludwig Steiner, reagiert verständnislos. Auch Xavers Manager Stefan Dussner hält die Entscheidung des Sportlers für falsch. Er bittet Claus Reiter, die Ermittlungen einzustellen. Das kommt Eva Maria Prohacek natürlich erst recht suspekt vor. Gut, dass Langner ohnehin schon "undercover" auf dem Revier ermittelt. Als Langner bei einem Einbruchs-Einsatz dem Streifenwagen von Jung und Schön folgt, wird ihm klar, dass die beiden mit den Einbrechern gemeinsame Sache machen und auch sonst in üble Geschäfte verwickelt sind. Um an die Hintermänner zu kommen gibt Langner vor, ebenfalls mitmachen zu wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Dr. Eva Maria Prohacek) Rudolf Krause (André Langner) Gerd Anthoff (Dr. Claus Reiter) Tim Bergmann (Thomas Schön) Philipp Moog (Artur Jung) Golo Euler (Xaver Mayr) Rosalie Thomass (Steffi Schober) Originaltitel: Unter Verdacht Regie: Ed Herzog Drehbuch: Wolfgang Stauch Kamera: Philipp Sichler Musik: Manu Kurz Altersempfehlung: ab 12