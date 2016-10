3sat 21:45 bis 22:15 Dokumentation Die Schlecker-Story Karriere, Kosmetik und Konkurs D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Niedergang des Schlecker-Konzerns gehört zu den größten Insolvenzen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Anton Schlecker formte aus einigen wenigen Metzgereien seines Vaters ein Imperium. In Spitzenzeiten verfügte das Unternehmen über mehr als 10 000 Filialen im In- und Ausland. Expansion war das Geschäftsmodell Schleckers, der sich extrem günstige Konditionen bei seinen Lieferanten sicherte. Legendär waren auch die schlechten Arbeitsbedingungen. Die Mitbestimmung der Beschäftigten wurde ständig bekämpft. Mehrfach geriet Schlecker deswegen ins Visier von Presse und Justiz. Das Imperium war bis zuletzt eine One-Man-Show des Patriarchen Schlecker. Die mangelnde Fähigkeit, sich den Gepflogenheiten einer modernen Geschäftswelt anzupassen, bedeutete schließlich das Ende des Milliarden-Unternehmens. Anton Schlecker verlor fast sein gesamtes Vermögen und rund 25 000 Menschen ihren Job. Die Autoren beschäftigen sich sowohl mit dem Aufstieg und Niedergang des Unternehmers als auch mit der Privatperson Anton Schlecker. Sie treffen Zeitzeugen aus den verschiedenen Lebensabschnitten des Drogerie-Königs, der sich immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurück zog und am Ende sogar mit langjährigen Freunden brach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schlecker-Story Kamera: Jürgen Staiger