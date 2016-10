3sat 18:10 bis 19:00 Magazin nano spezial: ExoMars Europas Suche nach Leben auf dem Mars ExoMars - CH, A, D 2016 2016-10-20 06:45 Stereo Live 16:9 HDTV Live TV Merken Gibt es Leben auf dem Mars? Die Mission "ExoMars" soll die Antwort liefern. Sie gilt als Europas großer Schritt zum Roten Planeten. Was muss die Raumfahrt dafür an Forschung und Technik bieten? Die Landesonde Schiaparelli soll heute auf dem Mars aufsetzen und die Muttersonde in die Umlaufbahn einschwenken. nano ist live im Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt dabei und trifft ExoMars-Missionsanalyst Michael Kahn und Astronaut Alexander Gerst. "ExoMars" ist eine gemeinsame Mission der ESA und der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos. Ihr steht ein spannender Moment bevor. Nun soll sich zeigen, ob Europa die Technik beherrscht, auf dem Mars zu landen. Bislang ist Vergleichbares nur der amerikanischen NASA gelungen. Sie landete erfolgreich auf dem Mars und konnte sogar vier Fahrzeuge, sogenannte Rover, auf Erkundungstour schicken. Außerdem zeigt "nano" auf, was die Mission ExoMars bei der Suche nach Leben auf dem Mars Besonderes leisten soll. Eine erfolgreiche Landung ist wichtig, damit ESA und Roskosmos das technische Herzstück der Mission überhaupt zum Mars schicken können: den ExoMars-Rover. Er soll der erste sein, der bis zu zwei Meter tief in den Untergrund bohrt und damit größere Chancen haben als seine Vorgänger, auf dem Mars Zeichen für Leben zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingolf Baur Originaltitel: nano spezial