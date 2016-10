3sat 23:50 bis 00:15 Reportage Reporter Die vergessenen Sehenswürdigkeiten - CH 2016 2016-10-19 12:30 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Gassenküche, Notschlafstelle, Ambulatorium, Caritas - es sind nicht die üblichen Sehenswürdigkeiten, welche die Besucher dieses Stadtrundgangs zu sehen bekommen. Seit 2014 bietet der Verein "Surprise" mehrere Touren an. Geführt werden sie von sozialen Randgruppen, welche Armut und Obdachlosigkeit aus eigener Erfahrung kennen. "Tretet näher, wir beißen nicht!", ruft Ruedi Kälin zu Beginn des Rundgangs. "Keine Angst, wir haben schon gegessen!", ergänzt sein Kollege Peter Conrath. Die beiden Stadtführer brauchen keine zehn Sekunden, um ihre Gäste für sich und ihr Anliegen zu gewinnen. Beide haben die Schattenseiten des Lebens erlebt. Schicksalsschläge, Unfälle, Kündigungen, Schulden - es gibt viele Möglichkeiten, in die Armut zu geraten. Auch in der Schweiz. Sieben bis acht Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sind in ihrem Leben mit Armut konfrontiert. Der Verein "Surprise" hat sich zur Aufgabe gemacht, die wahren Verhältnisse sichtbar zu machen und gleichzeitig Vorurteile abzubauen. In Basel und in Zürich führen eigens ausgebildete Stadtführer Gruppen und einzelne Interessierte an Orte, die meist kaum beachtet werden. In Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen vermitteln sie Einblicke in ein Leben am Rande der Gesellschaft. Reporter Marc Gieriet hat vier dieser Stadtführer begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter