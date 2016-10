3sat 22:25 bis 23:50 Drama Oben ist es still NL, D 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein 50-jähriger Landwirt lebt mit seinem alten Vater allein im Haus. Je schwächer dieser wird, um so stärker fühlt er sich. Zum ersten Mal kommt er seinen eigenen Bedürfnissen nach. Helmer gestaltet das Elternhaus nach seinem Geschmack um, den Vater verfrachtet er in die erste Etage. Und er stellt einen jungen Knecht ein. - Stiller, eindringlicher Film von Nanouk Leopold. Helmer ist ein friesischer Bauer, sein Vater ein verbitterter alter Mann, der sich immer noch regelmäßig darüber beklagt, dass damals von seinen beiden Söhnen der falsche gestorben sei. Helmer hält allein den kleinen Hof in Schuss, kümmert sich um die Schafe und die Kühe. Nur mit wenigen Menschen pflegt Helmer eine Beziehung: Mit seiner Nachbarin Ada und ihren beiden Söhnen verbindet ihn eine leise Freundschaft. Zu dem Fahrer der Molkerei, der jeden Tag die Milch abholt, fühlt er sich hingezogen, traut sich aber nicht, offen auf ihn zuzugehen. Als ihm der Vater nicht mehr im Nacken sitzt, wagt es Helmer, die Richtung seines Lebens leicht zu korrigieren. Er renoviert das Zimmer seines toten Bruders und entschließt sich, den Teenager Henk als Knecht einzustellen. Die Präsenz des Jungen auf dem Hof ist der erste Schritt zu einer Art Erwachen aus einem langen Schlaf. Nanouk Leopolds sanfter Film, kunstvoll komponiert aus kargen, aber umso eindringlicheren Bildern, entfernt sich in Details von der erfolgreichen Romanvorlage "Boven is het stil" (Oben ist es still) des niederländischen Schriftstellers Gerbrand Bakker. Dafür intensiviert er den Kern der Geschichte: den Weg eines Mannes, der spürt, dass er das Leben eines anderen gelebt hat, und ahnt, dass dies vielleicht nicht immer so bleiben muss. Jeroen Willems, der neben vielen Film- und Fernsehrollen vor allem als Bühnendarsteller in Deutschland und den Niederlanden brillierte und im Dezember 2012 überraschend verstarb, spielt diesen Mann mit einer konzentrierten Ruhe, um die sich der restliche Film ausbreitet wie die friesische Landschaft um Helmers Hof. Nanouk Leopold, geboren 1968 in Rotterdam, hat in ihren ersten beiden Spielfilmen "Guernsey" (Cannes 2005, Quinzaine des Réalisateurs) und "Wolfsbergen" (Berlinale 2007, Internationales Forum des Jungen Films) ihre eigene Handschrift geprägt und sich als Autorenfilmerin erste Sporen verdient. Ihre erste ZDF/3sat-Koproduktion "Brownian Movement", mit Sandra Hüller in der Hauptrolle, lief 2011 im Forum der Berlinale und wurde unter anderem mit dem niederländischen Filmpreis "Goldenes Kalb" für die beste Regie und das beste Drehbuch ausgezeichnet. Sandra Hüller gewann für ihre Darstellung den "Preis für Schauspielkunst" beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeroen Willems (Helmer) Henri Garcin (Vater) Martijn Lakemeier (Henk) Wim Opbrouck (Milchfahrer) Lies Visschedijk (Ada) Job Steenman (Ronald) Xander Steenman (Teun) Originaltitel: Boven is het stil Regie: Nanouk Leopold Drehbuch: Nanouk Leopold Kamera: Frank van den Eeden Musik: Paul M. van Brugge Altersempfehlung: ab 12