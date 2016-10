3sat 20:15 bis 21:45 Drama Alles muss raus - Eine Familie rechnet ab D 2014 2016-10-18 00:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die einstmals erfolgreiche Drogeriekette Faber steht vor dem Aus: Gründer und Firmenchef Max Faber sieht keinen anderen Ausweg, als mit einer Planinsolvenz einen radikalen Neustart anzugehen. Tochter Kerstin ist eigens aus dem Ausland zurückgekehrt, um als zweite Geschäftsführerin das Erbe ihres Vaters zu retten. Auf dem Spiel stehen Tausende von Arbeitsplätzen. Auch jener von Janine Krause, einer jungen, pragmatischen Frau, die ihren Job mag. Ihr Freund Landers wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und versucht nun gemeinsam mit ihr ein neues Leben aufzubauen. Hilfe bekommt er dabei von Sozialarbeiter Micha. Doch was Landers dringend fehlt, ist das nötige Kleingeld. Geld, das braucht auch Unternehmertochter Kerstin. Sie will das marode Unternehmen nach ihren eigenen, zeitgemäßen Vorstellungen umstrukturieren - notfalls auch gegen den Willen des Alten. Dank ihres guten Images gewinnt sie das Vertrauen der Gläubiger und Gewerkschafter, und mit dem einflussreichen Oskar Etsch findet sich sogar ein interessierter Investor. Auch Henry Bergmann, Journalist und Kerstins Ex-Freund, wittert eine schlagzeilenträchtige Story. Da kommt ein Überfall auf eine Filiale, bei dem Janine angeschossen wird, gerade recht. Kerstin nimmt Kontakt zu der jungen Verkäuferin auf und plant mit Hilfe ihres Journalisten-Freundes Henry einen Pressecoup, bei dem sie nicht allein Janines Sympathie zu gewinnen sucht. Redaktionshinweis: Den zweiten Teil von "Alles muss raus - Eine Familie rechnet ab" zeigt 3sat am Mittwoch, 19. Oktober, ebenfalls um 20.15 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Atzorn (Max Faber) Lisa Martinek (Kerstin Faber) Josefine Preuß (Janine Krause) Florian Lukas (Frank Landers) Benjamin Sadler (Henry Bergmann) Imogen Kogge (Ingrid Faber) Barry Atsma (Oskar Etsch) Originaltitel: Alles muss raus - Eine Familie rechnet ab Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Kai Hafemeister Kamera: Gero Steffen Musik: Stefan Hansen Altersempfehlung: ab 12