3sat 02:35 bis 04:00 Musik Jazzopen Stuttgart 2015 Jamie Cullum mit Bigband D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der charismatische britische Musiker Jamie Cullum ist einer der erfolgreichsten Jazzkünstler Englands und zählt mit seinen 36 Jahren bereits zu den Größen der Branche. Cullum ist bekannt für seine außergewöhnlichen Live-Auftritte, bei denen er vor Energie sprüht: wie 2015 auf dem Schlossplatz bei den "Jazzopen Stuttgart", wo er sein neues Album "Interlude" vorstellt. Mit diesem Album kehrt Cullum zu den Wurzeln des Jazz zurück. Im Herbst 2014 wurde Cullum gerufen, mit einem seiner Idole auf die Bühne zu gehen: Billy Joel. Mit einer Reihe gemeinsamer Konzerte im Madison Square Garden in New York enterte Jamie den US-Markt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jazzopen Stuttgart 2015

