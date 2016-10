3sat 23:20 bis 00:05 Dokumentation Ab 18! - Freier Mensch D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Leben in Freiheit - gegen jede Konvention: Der 22-jährige Kei verweigert sich der japanischen Leistungsgesellschaft und lebt als "Jiyujin" (freier Mensch). Nachdem Kei sowohl sein BWL-Studium als auch den Militärdienst gegen den Willen seiner Eltern abgebrochen hat, tauscht er sein sicheres Zuhause auf der Insel Awaji gegen eine ungewisse Zukunft als Obdachloser auf den Straßen und unter den Brücken Kyotos. Schon zu Schulzeiten war Kei ein introvertierter Außenseiter mit eigenen Interessen. Als er als Kind gemeinsam mit seinem Vater den Film "Top Gun" sah, entwickelte er eine Faszination für das Militär, was dazu führte, dass er von seinen Mitschülern gemieden wurde. Früh zog er sich in seine eigene Welt zurück und verbrachte die Zeit meist tagträumend am Fluss und in den umliegenden Wäldern seines Heimatortes. Im Lauf der Jahre entwickelt Kei neben dem Militär ein weiteres Faible für die klassische Musik. Als Erwachsener, in seinem neuen Leben als "Freier Mensch", ist ein Disc-Man nebst CD-Sammlung sein ständiger Begleiter. Als jedoch der beim Militär verdiente Sold aufgebraucht ist, muss sich Kei der Realität stellen und als schlechtbezahlter Tagelöhner bei Ausgrabungen verdingen. Andreas Hartmann absolvierte eine Ausbildung zum Mediengestalter und ein Diplom-Kamera-Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam. Sein Abschlussfilm "Little Thirteen", bei dem er die Kamera führte, war auf mehreren internationalen Filmfestivals zu sehen und lief 2013 in der Vorauswahl für die Nominierungen zum Deutschen Filmpreis. Hartmann arbeitete mit mehreren deutschen Nachwuchsregisseuren zusammen, darunter Jonas Rothlaender, Aron Lehmann und Christian Klandt. Seit 2010 arbeitet er als Kameramann bei einer Reihe von Inszenierungen der Theater- und Filmregisseurin Katie Mitchell mit. Redaktionshinweis: 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Freier Mensch" als TV-Premiere im Rahmen der Reihe "Ab 18!", die mit außergewöhnlichen filmischen Handschriften Geschichten vom Erwachsenwerden erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Freier Mensch