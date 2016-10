3sat 14:45 bis 16:15 Reportage Römererbe und Winzerträume Die Mosel - Unterwegs mit Tamina Kallert D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tamina Kallert ist durch die älteste Weinregion Deutschlands unterwegs und auf den Spuren der Römer. Bereits diese schätzten zu ihrer Zeit das Anbaugebiet Mosel wegen seiner Schieferhänge. Tamina fährt von Saarburg an der Saar, über Trier bis nach Koblenz, wo die Mosel in den Rhein mündet. Sie entdeckt die unbekannten Seiten von Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach und Cochem und stellt eine vielseitige Ferienregion vor. Trier, im Jahr 16 vor Christus gegründet, ist die älteste Stadt Deutschlands. Auf Schritt und Tritt finden sich UNESCO-Weltkulturgüter: das Amphitheater, die Kaiser- und die Barbaratherme, die Konstantin-Basilika, der Dom und das Wahrzeichen der Stadt, die 1800 Jahre alte Porta Nigra. Tamina Kallert wandelt zusammen mit einer jungen Historikerin auf den Spuren der Römer. Außerdem fährt sie auf der Mosel mit dem Nachbau eines römischen Weinschiffs und besichtigt in Piesport eine römische Kelteranlage. Das Anbaugebiet an der Mosel gilt als die älteste Weinregion Deutschlands. Schon die Römer schätzten die steilen Schieferhänge über dem Fluss, die am Tag die Sonnenwärme speichern und sie nachts wieder abgeben. Tamina Kallert lässt sich von Kultur- und Weinbotschafterin Kirsten Pfitzer durch die atemberaubenden Steillagen des Ürziger Würzgartens führen. Tamina Kallert wandert durch das Dortebachtal, Heimat seltener Tierarten, unter anderen der aus den Alpen stammende Apollofalter oder die vom Aussterben bedrohte Smaragdeidechse. Zu den geschützten Pflanzen gehört der "Brennende" Busch, der reich ist an ätherischen Ölen und sich bei sehr heißem Wetter mit einem Streichholz entzünden lässt. Im Baybachtal stellt sie einen romantischen Wanderweg vor - mit Wasserfällen, seltenen Farnen und urigen Gasthäusern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mosel - Römererbe und Winzerträume