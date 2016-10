3sat 10:15 bis 12:15 Talkshow NDR Talk Show D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In der 780. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Iris Berben, Schauspielerin Sie ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung: Seit über 40 Jahren gehört Iris Berben zu den prägenden Schauspielerinnen im deutschen Film und Fernsehen. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis für ihr Lebenswerk. Seit 2010 ist sie Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Außerdem engagiert sie sich schon jahrzehntelang gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Im Mittelpunkt ihres aktuellen Fernsehzweiteilers steht die Familie, oder das, was man im Jahr 2016 dafür halten mag. Es geht um unterschiedlichste Charaktere und Interessen, die aufeinander prallen, wenn Menschen zu Familien zusammenwachsen, und um die Frage, was Familie heute bedeutet und welchen Herausforderungen sie sich stellen muss. Michael Mittermeier, Komiker Der Pionier der deutschen Stand-up-Comedy hat in seinem neuen Programm "WILD" Überlebenstaktiken für unsere Zivilisation im Gepäck, die seiner Meinung nach unaufhaltsam verwildert und stetig unübersichtlicher wird. Ungezähmt und unerbittlich jagt er die Menschenfänger, Trolle und Nagellackentferner. Michael Mittermeier feiert mit seinem aktuellen Programm die wildeste Party der Stand-up-Comedy. Und alle sind gekommen: unauffällige Serienkiller, auffällige Politiker, Modelleisenbahnbesitzer, Geteerte und Gefederte. Auch die Politprominenz gibt sich die "Waffe in die Hand": Obama, Putin und Bush, ein nordkoreanischer Diktator, der G7-Bürgermeister, Winnetou, Meister Yoda und ein Wiener Pandabär. In seinen 27 Bühnenjahren spielte Michael Mittermeier weit über 4.000 Live-Shows. Dabei trat der "Global Bayer - Mittermeier" längst nicht nur im deutschsprachigen Raum auf: Mit seiner Show "A German On Safari" glänzte er in Großbritannien, Südafrika und den USA. In der "NDR Talk Show" gibt der Parade-Bayer Einblick in ungeahnte Paralellwelten. Margot Käßmann, Theologin und Autorin Prof. Dr. theol. Margot Käßmann ist evangelisch-lutherische Theologin und Pfarrerin. Sie war von 1999 bis 2010 Bischöfin der größten evangelischen Landeskirche in Hannover und 2009/2010 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit April 2012 wirkt die Mutter von vier erwachsenen Töchtern als Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017. In ihrem aktuellen Buch "Sorge dich nicht, Seele. Warum wir nicht verzagen müssen" nimmt sie Stellung zu den Themen der Zeit: Wie man Zukunftsangst begegnen kann, wie man Neuanfänge wagt und wie man mit dem Scheitern und Ungerechtigkeiten zurechtkommen kann. KLUBBB3: Florian Silbereisen, Christoff, Jan Smit, Band Eine Boygroup, die gute Unterhaltung und gute Laune verbreiten will: KLUBBB3. Die befreundeten Sänger, alle drei sind in ihrer jeweiligen Heimat Superstars, mischen die Schlagerbranche gemeinsam auf. Florian Silbereisen aus Deutschland, Christoff aus Belgien und Jan Smit aus den Niederlanden singen "Schlager pur", ohne Ironie, aber mit viel Spaß. Im Frühjahr 2017 starten KLUBBB3 eine große Tournee und wollen mit ihren Fans eine bunte Schlagerparty feiern: Polonaise natürlich inklusive! Warum die drei Männer sich so gut verstehen und warum ihnen Schlager so viel Freude macht, erzählen sie in der "NDR Talk Show". Und sie präsentieren in der Runde einen Song aus ihrem Debütalbum "Vorsicht unzensiert!". Dr. Eckart von Hirschhausen Der wohl bekannteste deutsche Arzt stellt exklusiv in der "NDR Talk Show" sein neues Buch "Wunder wirken Wunder" vor. Darin widmet er sich dem Zusammenhang zwischen Magie und Medizin. Denn lange bevor er Medizin studierte, widmete sich Dr. Eckart von Hirschhausen der Zauberkunst: von der Jugendgruppe des Magischen Zirkels bis hin zur deutschen Meisterschaft. Mit diesem Wissen und 30 Jahren Erfahrung als Unterhaltungskünstler und Wissenschaftsvermittler zeigt er auf, wie leicht man auf Unsinn hereinfallen kann und erklärt, In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Toni Garrn (Topmodel), Til Schweiger (Schauspieler), David Schütter (Schauspieler), Michael Mittermeier (Komiker), Margot Käßmann (Theologin und Autorin), Claus Theo Gärtner (Schauspieler), Lukas Rieger (Musiker und YouTube-Star), Karsten Ellenberg (Karto Originaltitel: NDR Talk Show