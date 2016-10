3sat 09:05 bis 09:45 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Ausstellung: Deutscher Kolonialismus - Eine Schau im Deutschen Historischen Museum Berlin zeichnet erstmals diesen Teil der Geschichte nach / Vergessene Herero in Namibia - Deutschland will "Völkermord" anerkennen. Bislang hatte die Bundesrepublik das Wort vermieden / Didier Eribon: "Rückkehr nach Reims" - In seinem Buch liefert Didier Eribon eine Analyse des sozialen und intellektuellen Lebens seit den 1950er Jahren und fragt, warum ein Teil der Arbeiterschaft zum Front National übergelaufen ist / Tragikomiker Voodoo Jürgens - Voodoo Jürgens ist der vielleicht wichtigste Newcomer der österreichischen Musikszene. Herr Voodoo verbindet räudigen Rock mit deftigen Alltagsbeobachtungen in breitem Wiener Slang / Tom Wolfes absonderliche Reise - Der legendäre amerikanische Schriftsteller Tom Wolfe beschreibt in den 1960er Jahren die absonderliche Reise einer Hippie-Gruppe. Nun erlebt sein Buch bei uns sein Comeback / Die Künstlerin Alexa Meade - Die Amerikanerin ist eine Multi-Media-Künstler A, D, CH 2016 Stereo 16:9 HDTV