3sat 04:30 bis 06:15 Komödie Ein Pyjama für zwei USA 1961 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Doris Day und Rock Hudson liefern sich in dieser Komödie einen Konkurrenz- und Geschlechterkampf in der prosperierenden US-Werbeindustrie. Beide wollen nur das eine: "Vip", ein Fantasieprodukt. Rock Hudson und Doris Day waren ein Leinwand-Traumpaar der 1950er und 1960er Jahre. Gemeinsam drehten sie eine Reihe von Filmen, in denen sie sich erst bekriegten und dann verliebten. "Ein Pyjama für zwei" ist einer ihrer bekanntesten Filme. Carol Templeton, erfolgreiche Geschäftsführerin einer Werbeagentur, ist auf die Konkurrenz nicht gut zu sprechen, da diese ihrer Meinung nach mit unlauteren Mitteln arbeitet. Als Jerry Webster, kreativer Kopf der Firma von Peter Ramsay, ihr wieder mal einen fetten Auftrag wegschnappt, weil er den Kunden zuvor mit reichlich Alkohol und wenig bekleideten jungen Damen "unterhalten" hat, platzt Carol endgültig der Kragen - sie zeigt Webster beim Werbefachverband an. Doch Carols Feldzug für saubere Werbung läuft ins Leere, denn ihre Hauptbelastungszeugin hat sich von Webster einwickeln lassen - angeblich soll sie der Star einer großen Kampagne für ein tolles neues Produkt namens "Vip" werden. Dumm nur, dass "Vip" gar nicht existiert. Das weiß allerdings zunächst nur sein alerter Erfinder, Jerry Webster. Carols Anzeige endet also in einer Pleite. Doch Jerrys Probleme sind damit nicht vom Tisch, denn sein Chef hat bereits die Arbeit an der "Vip"-Werbestrategie anlaufen lassen und will nun unbedingt wissen, was "Vip" eigentlich ist. Jerry muss nun schnell etwas erfinden lassen, was er als "Vip" ausgeben kann, und wendet sich an den Chemiker Dr. Linus Taylor. Weil Carol entschlossen ist, sich diesmal gegen Webster zu behaupten und "Vip" selbst zu promoten, landet auch sie in Dr. Taylors Labor und hält den ebenfalls anwesenden Jerry irrtümlich für den Chemiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rock Hudson (Jerry Webster) Doris Day (Carol Templeton) Tony Randall (Peter "Pete" Ramsey) Edie Adams (Rebel Davis) Jack Oakie (J. Paxton Miller) Jack Kruschen (Dr. Linus Tyler) Ann B. Davis (Millie) Originaltitel: Lover Come Back Regie: Delbert Mann Drehbuch: Paul Henning, Stanley Shapiro Kamera: Arthur E. Arling Musik: Frank DeVol

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 405 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 205 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 135 Min. Nicht ohne meine Leiche

Komödie

Das Erste 02:15 bis 03:53

Seit 90 Min.