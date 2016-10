3sat 02:40 bis 04:30 Thriller Die Schlange F 2006 Nach Ted Lewis Stereo Dolby Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eine Schuld aus der Vergangenheit und der tödliche Hass eines ehemaligen Mitschülers drohen das Leben des zunächst völlig arglosen Modefotografen Vincent für immer zu zerstören. Eric Barbier erschafft in seinem Psychothriller mit Hilfe einer atemberaubend düsteren Inszenierung und mit einer eindringlichen Besetzung eine dunkle, unheilvolle und einzigartige Welt. Der gutsituierte Modefotograf Vincent Mandel befindet sich mitten im Scheidungsprozess und kämpft um das Sorgerecht für seine Kinder. Seine Frau Hélène will mit Sohn und Tochter das Land verlassen. Nun ist vorbildliches Benehmen gefragt, wenn er den Fall gewinnen möchte. Doch ausgerechnet in dieser schweren Phase holt ihn ein Schatten der Vergangenheit ein: Sein ehemaliger Mitschüler Plender wurde als Konsequenz eines Streiches, den Vincent ihm gespielt hat, als Kind von einem Clochard missbraucht, wovon sich weder der Junge noch seine Mutter je ganz erholt haben. Der mittlerweile erwachsene Mann verdient seinen Unterhalt mit Erpressungsgeldern von hochpositionierten Herren, die er zuerst in eine Sex-Falle lockt und dann mit Fotos terrorisiert. Von Rachegelüsten getrieben macht Plender es sich nun zur Aufgabe, das Leben seines ehemaligen Schulkameraden Vincent von Grund auf zu zerstören. Er verleitet ihn zu einer erotischen Begegnung mit der verführerischen Sofia und hängt ihm dann den Mord an dem Model an. Mit seinen kleinen "Gefälligkeiten" verwickelt er Vincent mehr und mehr in ein Abhängigkeitsverhältnis, das ihn noch tiefer unter Mordverdacht bringt. Der einzige Beistand des Fotografen ist sein bester Freund und Anwalt Sam, doch auch er wird bei dem Versuch, ihm zu helfen, von Plender aus dem Weg geräumt. Aber Vincent gibt nicht auf. Er kann den Staatsanwalt Cendras, ein weiteres Erpressungsopfer Plenders, überreden, ihm bei der Überführung des wahnsinnigen Mörders zu helfen. Dieser hat sich jedoch mittlerweile als vermeintlicher Freund in Vincents Familie eingeschlichen. Es beginnt ein grausamer Kampf auf Leben und Tod. Eric Barbiers Psychothriller "Die Schlange" versetzt den Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute in einen Zustand der Hochspannung. Plender steht dabei durch seine ödipale Beziehung zur toten Mutter in der Tradition eines Norman Bates aus Alfred Hitchcocks "Psycho", besitzt jedoch die Grausamkeit und Genialität eines Hannibal Lecter und hat auch dessen untergründige sexuelle Ausstrahlung, der Vincents Frau beinahe erliegt. Barbier kreiert aus vertrauten Noir-Elementen wie der ungesühnten Schuld, der Femme Fatale, der Ausweglosigkeit und dem Moloch Großstadt ein neuzeitliches erotisches Film-Noir-Meisterwerk. Die Hauptdarsteller Yvan Attal ("Die Dolmetscherin", 2004; "München, 2006; "Rush Hour 3", 2007, "Do not Disturb", 2012 - Regie und Darsteller) und Clovis Cornillac ("Mathilde - eine große Liebe", 2004, "Kommissar Bellamy", 2009) waren Eric Barbiers erste Wahl. Privat sind die beiden befreundet, und die einzigartige Chemie zwischen ihnen macht ihr tödliches Psycho-Duell umso faszinierender. Olga Kurylenko ist wie geschaffen für die Rolle der geheimnisvoll-verführerischen Femme fatale. An der Seite von Daniel Craig brillierte die Russin 2008 im Bond-Film "Ein Quantum Trost". Aber auch in anderen Genres ist sie präsent, wie in dem Historienfilm "Centurion" (2010), dem Science-Fiction-Thriller "Oblivion" (2013) und dem Fantasyfilm "Vampire Academy" (2014). Das i-Tüpfelchen bildet Pierre Richard als Staatsanwalt Cedras, der Filmliebhabern als der "große Blonde mit dem schwarzen Schuh" bekannt sein dürfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yvan Attal (Vincent) Clovis Cornillac (Plender) Pierre Richard (Cendras) Olga Kurylenko (Sofia) Simon Abkarian (Sam) Minna Haapkylä (Hélene) Gérald Laroche (Becker) Originaltitel: Le Serpent Regie: Eric Barbier Drehbuch: Eric Barbier, Trân-Minh Nam Kamera: Jérôme Robert Musik: Renaud Barbier Altersempfehlung: ab 16

