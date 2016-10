3sat 00:40 bis 02:40 Actionfilm Ungesühnt B 2009 Nach dem Roman von Jef Geeraerts Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eine Mordserie erschüttert die belgische Metropole Antwerpen. Die Opfer stammen aus dem Milieu der albanischen Mafia. Ein Fall von Balkan-Blutrache? Zwei Polizisten ermitteln. Sie erkennen schon bald, dass mehr dahinter steckt, und kommen einer Korruptionsaffäre auf die Spur, die bis in höchste Kreise reicht. - Niederländisch-belgischer Thriller mit intelligenter Story, markanten Figuren und atemloser Spannung. Mitten in Antwerpen wird ein Mitglied der albanischen Mafia wie ein Verräter hingerichtet. Der Sohn des Ermordeten, Nazim Tahir, reist nach Belgien, um seinen Vater nach traditionellen albanischen Regeln zu rächen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten finden Kommissar Eric Vincke und sein Kollege Freddy Verstuyft Spuren zur albanischen Mafia und geraten zwischen die Fronten zweier verfeindeter Banden, des Shehu- und des Gaba-Clans. Und dann müssen sie noch feststellen, dass die Drahtzieher beste Kontakte zur Polizei halten. So geraten Kommissar Vincke und seine Kollegen in ein gefährliches Netz aus Intrigen und Täuschungsmanövern. Nach dem erfolgreichen Thriller "Mörder ohne Erinnerung" ist "Ungesühnt" der zweite Fall des Ermittlerduos Vincke und Verstuyft. Regisseur Jan Verheyen griff für seinen fesselnden Spielfilm auf eine Vorlage ("Dossier K.") des erfolgreichen belgischen Krimiautors Jef Geeraerts zurück. Verheyen gelingt es, packenden Thrill mit kulturellen Riten zu verbinden. So wird dem Zuschauer zum Beispiel der albanische "Kanun" nähergebracht. Das ist eine Gesetzessammlung, die unter anderem von einem Ehrenkodex geprägt wird: Wird ein Familienmitglied aus den eigenen Kreisen heraus verraten, wird ihm zum Zeichen des Verrates das Zungenband durchtrennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Koen De Bouw (Eric Vincke) Werner De Smedt (Freddy Verstuyft) Blerim Destani (Nazim Tahir) Hilde De Baerdemaeker (Linda de Leenheer) Marieke Dilles (Naomi) Greg Timmermans (Wim Cassiers) Filip Peeters (Major De Keyser) Originaltitel: Dossier K. Regie: Jan Verheyen Drehbuch: Carl Joos, Erik Van Looy Kamera: Frank van den Eeden Musik: Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans, Merlijn Snitker Altersempfehlung: ab 16