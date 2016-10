3sat 21:45 bis 23:10 Tragikomödie Die letzten Tage der Emma Blank NL 2009 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wenn es in reichen Familien etwas zu erben gibt, kommen alle aus ihren Löchern. Die sterbende Emma Blank nutzt die Gier ihrer Familie, um diese aufs tiefste zu demütigen. Die rabenschwarzen Komödie "Die letzten Tage der Emma Blank" des preisgekrönten Regisseurs Alex van Warmerdam wurde beim Filmfestival von Venedig 2009 mit dem Europa Cinemas Label Award als Bester Europäischer Film ausgezeichnet. In ihrer Boshaftigkeit erweist sich die Matriarchin als ausgesprochen einfallsreich. Ihr einstiger Geliebter Haneveld zum Beispiel muss sie mit einem angeklebten Schnurrbart bedienen und üble Streiche ertragen. Ihre Schwester muss als Haushälterin Bella beleidigende Tiraden über sich ergehen lassen. Und Emmas Neffe Martin muss vor versammelter Mannschaft zusehen, wie man auf ihr Geheiß sein liebevoll restauriertes Ruderboot zertrümmert. Am Schlimmsten erwischt aber es ihren Bruder Theo: Um nicht aus dem Testament gestrichen zu werden, ist er im wahrsten Sinne des Wortes gezwungen, wie ein Hund zu leben - Hecheln, Bellen und Männchen machen inklusive. Nur die junge Gonnie, Dienstmädchen der eigenen Mutter, versucht, sich nicht unterkriegen zu lassen - letztlich ohne Erfolg. Aber nach einer familiären Aussprache beginnen sich die Machtverhältnisse zu verschieben, die Beziehungen zu verändern. Die herrische Emma sieht sich zunehmend ihren gedemütigten Erbschleichern ausgeliefert. Bis zum bitteren Ende. Redaktionshinweis: "Die letzten Tage der Emma Blank" ist der Auftakt der sechsteiligen Spielfilmreihe "Film ab: Flandern & Niederlande", die 3sat vom Sonntag, 16., bis Freitag, 23. Oktober, anlässlich der diesjährigen Frankfurter Buchmesse zeigt, deren Gastländer Flandern und die Niederlande sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlies Heuer (Emma Blank) Gene Bervoets (Haneveld) Annet Malherbe (Bella) Eva van de Wijdeven (Gonnie) Gijs Naber (Meier) Alex van Warmerdam (Theo) Marwan Kenzari (Martin) Originaltitel: De laatste Dagen van Emma Blank Regie: Alex van Warmerdam Drehbuch: Alex van Warmerdam Kamera: Tom Erisman Musik: Alex van Warmerdam Altersempfehlung: ab 12