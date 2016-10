3sat 20:15 bis 21:45 Show Stuttgarter Kabarettfestival 2016 Wettbewerb um den Stuttgarter Besen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Beim renommierten Kabarettwettbewerb um den "Stuttgarter Besen" treten zum 19. Mal acht Kabarettistinnen und Kabarettisten, Comedians und Sängerinnen und Sänger an. Die Nominierten in diesem Jahr sind Ingmar Stadelmann, Martina Brandl, Masud, Johannes Flöck, Onkel Fisch, Alain Frei, Idil Baydar und Friedemann Weise. Die Gewinner werden mit dem Goldenen, Silbernen und Hölzernen Besen sowie dem Publikumspreis ausgezeichnet. Durch den Abend führt Florian Schroeder, preisgekrönter Kabarettist und Moderator der Comedy-Sendung "Spätschicht". Den Juryvorsitz hat Thomas Freitag inne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Schroeder Gäste: Gäste: Thomas Freitag (Juryvorsitzender) Originaltitel: Stuttgarter Kabarettfestival 2016