3sat 09:15 bis 10:15 Diskussion Sternstunde Philosophie Connie Palmen über die Urgewalt der Liebe CH 2016 Die Paare in den Büchern der niederländischen Schriftstellerin Connie Palmen sind irr Liebende, symbiotische Knäuel, die ineinander aufgehen oder die sich gegenseitig zugrunderichten. So auch in ihrem neuesten Buch "Du sagst es" über Sylvia Plath und Ted Hughes. Dass unbändige Leidenschaft und existenzielle Verzweiflung nahe beieinander liegen, hat Palmen zwei Mal durch den Tod eines Lebenspartners selber erlebt und in ihren Büchern verarbeitet. Da stellt sich die Frage: warum Leidenschaft, wenn die Seelenruhe bequemer wäre? Ist rasendes Verlangen feige, weil man vor sich selber flieht - oder gerade mutig, weil man bereit ist, sich ganz zu verlieren? Sind die Menschen heute noch in der Lage, sich mit Haut und Haaren einer Sache oder Person zu verschreiben? Oder lesen sie deshalb Connie Palmen: als Traum eines Lebens, das sie gerne führen würden, aber nie zu leben wagen? Barbara Bleisch fragt die Autorin: Ist die Urgewalt der Liebe ein Glück - oder reißt sie die Menschen in den Abgrund? Moderation: Barbara Bleisch Gäste: Connie Palmen (Schriftstellerin)