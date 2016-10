3sat 22:25 bis 23:00 Dokumentation Über die Schwelle - Die Angst des Künstlers vor dem Auftritt A 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Kurz bevor Musiker oder Schauspieler vor den Vorhang treten, befinden sie sich in einer undefinierbaren Situation. Ob die Vorstellung gut oder katastrophal wird, wissen sie nicht. Wie erleben Künstlerinnen und Künstler den Augenblick des Auftritts, wie unterschiedlich gehen sie mit der Situation des Ausgeliefertseins um? Im Film "Über die Schwelle" gelingt es Regisseurin Beate Thalberg, Künstlern erstaunliche Geständnisse zu entlocken. Opernstar Ferruccio Furlanetto, Schauspielerin Petra Morzé, Schauspieler Nicholas Ofczarek, Geigenstar Julian Rachlin oder Judith Holofernes von der Pop-Band "Wir sind Helden" machen auch ganz erstaunliche Geständnisse zu ganz privaten Übergangserlebnissen in ihrem Leben. Hinter der Auftritts-Angst liegen oft Lebensängste vor festen Bindungen, vorm Abschied oder vor dem Tod. Der Umgang mit diesen Gefühlen ist individuell und reicht von Schweißausbruch bis zu Gekicher kurz vor dem Auftritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Über die Schwelle - Die Angst des Künstlers vor dem Auftritt