3sat 15:15 bis 15:45 Regionales Ländermagazin Heute aus Bayern Wein-Bier-Gemisch - schmeckt das? - Fränkische Jungwinzer gehen jetzt neue Wege und vertreiben ein Wein-Bier-Gemisch aus Müller-Thurgau und leichtem Weizenbier. / Die starke Sandra Bradley - Die Nürnbergerin ist eine der stärksten Frauen Europas. Wie ihr Alltag so aussieht? / Karlsgraben - Momentan laufen am historischen Karlsgraben in Mittelfranken Ausgrabungen mit überraschenden Ergebnissen. / Musikalischer Brotteig - Schmeckt Brot je nach Beschallung anders? Quatsch oder revolutionär? / Mit der Geige durch New York - Mit einem Stipendium kommt der Violinist Filip Pogady von Unterfranken nach New York. Wie geht der Traum weiter? / Gartenzwerg-Kunst - Ein Besuch auf der Jahresausstellung auf der oberfränkischen Giechburg. / Bollywood in Bayern - Der Inder Pavan Prasad möchte sein eigenes Multikulti-Musical auf die Bühne bringen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV