3sat 07:00 bis 07:30 Magazin nano Die Welt von morgen Vogel des Jahres: Der Waldkauz - Strix aluco ist immer häufiger auch in Städten anzutreffen / Bakterien entlarven den Täter - Jahrzehnte später überführte die DNA der Bakterien in einer Bodenprobe den Mörder von Helen Scott. / Schweinemast in Deutschland - Die Haltungsbedingungen der Tiere sorgen immer wieder für öffentliche Skandale. / Warmes Holz, kalter Stein - Wieso fühlt sich der Boden auf Fliesen kälter an als auf Holz oder einem Teppich? / Das "nano"-Rätsel A, D, CH 2016 2016-10-17 07:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV