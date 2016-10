KI.KA 17:35 bis 18:00 Show 1, 2 oder 3 Fossilien, Rätsel aus grauer Vorzeit D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Reste und Abdrücke von Lebewesen, die vor vielen Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben und deren Spuren man heute noch in Steinen finden kann, nennt man Fossilien. Dr. Daniela Schwarz vom Naturkundemuseum Berlin hat ein paar echte Fossilien mitgebracht. Sie erklärt, warum ein T-Rex so gefährlich war und wie er so fest zubeißen konnte. Die zwölfjährige Raphaela sucht in einer besonderen Fundstelle in Bayern selbst ein Fossil. Vor Millionen von Jahren wurden Insekten viel größer als heute - so zum Beispiel der Riesentausendfüßler, der eine Länge von 2,5 Metern erreichte. Aber warum? Und was macht den Archäopteryx so besonders? Elton und Piet begeben sich unter die Archäologen und wandeln auf den Spuren von Indiana Jones: Ob sie wohl auch so furchtlose Abenteurer sind? De Kandidaten kommen aus Augsburg (Deutschland), Bizau (Österreich) und Walhorn (Belgien). Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Zuschauer zu Hause können am Computer mitspielen und dabei versuchen, die Studiokandidaten zu schlagen: beim Online-Spiel "Live dabei". Auch mobil steht "1, 2 oder 3" zur Verfügung: Mit der "ZDFtivi-App" können die Zuschauer die komplette Sendung der vergangenen Woche oder einzelne Videos mit Elton anschauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab