Jugendserie Astrid Lindgrens: Ferien auf Saltkrokan Glückliche Heimkehr / Glückliche Heimkehr S 1962-1967 Glückliche Heimkehr : Es ist klar: Rüpel und Knurrhahn sind Schmuggler, auch wenn sie sich vor den Kindern als Vogelforscher ausgeben. Doch so komische Schmugglervögel erkennt Tjorven wirklich auf den ersten Blick! Ihre Angst vor dem "gefährlichen" Bootsmann haben die Schmuggler immer noch nicht überwinden können, auch wenn sie sich laufend gegenseitig anbellen, um die Angst zu verlieren. Doch es hilft alles nichts, Bootsmann ist hinter ihnen her, denn wo man Wurst bekommt, da ist ein Hund immer gern. In der Nacht verstecken die Kinder die Zigaretten von Rüpel und Knurrhahn. Ob die Moral der Schmuggler dadurch wohl gebessert wird? Glückliche Heimkehr : Am liebsten spielt Skrollan mit ihrem kleinen Baby Knurrhahn und dämlich ist er wirklich nicht, er ist sehr nett! Zum Geburtstag singen ihr alle ein Lied, das die schönen Geschenke beschreibt, die sie hier auf der einsamen Insel leider nicht bekommen kann. Inzwischen haben die Schmuggler entdeckt, dass ihre Zigaretten verschwunden sind. Doch Rüpels Drohungen können Tjorven nur kalt lassen, es wird nichts verraten. Das Essen wird immer weniger und "Reserve-Oskar" soll es nun endgültig an den Kragen gehen, doch der wäre wohl lieber Gast an Skrollans Geburtstagstafel und hoppelt davon. Aber alles wird gut. Die Zigaretten werden verbrannt, denn Rauchen ist eine riesige Dummheit. Rüpel und Knurrhahn versprechen, dass sie nie wieder etwas schmuggeln werden, und da sind endlich auch die verschwundenen Ruder wieder da alle können zurückfahren. Zu Hause erwartet Skrollan und Pelle dann noch eine freudige Überraschung. Schauspieler: Melker Melkersson (Torsten Lilliecrona) Malin Melkersson (Louise Edlind) Johan Melkersson (Björn Söderbäck) Niklas Melkersson (Urban Strand) Pelle Melkersson (Stephen Lindholm) Nisse Grankvist (Bengt Eklund) Märta Grankvist (Eva Stiberg) Originaltitel: Så går det till på Saltkråkan Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren Musik: Ulf Björlin