KI.KA 07:10 bis 07:50 Trickserie Matzes Monster Auf der Jagd nach der verlorenen Spürnase / Das Halloween-Monster / Die neuen Monsterjäger F, I, NL 2008 Stereo 16:9 Auf der Jagd nach der verlorenen Spürnase: Als Markus eine Monsterjagd verpatzt, will er den Job an den Nagel hängen und Pizza zu verkaufen. Matze ist schockiert. Er spürt zwar weiter die Monster auf, merkt aber bald, dass er ohne seinen Vater nicht ganz ernst genommen wird. Also versucht er, das Selbstbewusstsein von Markus wieder aufzubauen. Das Halloween-Monster: Es ist eine Katastrophe! Eine Nacht vor Halloween bricht jemand in die Häuser von Hübschheim ein und stiehlt sämtliche Süßigkeiten. Sieht so aus, als wäre der Feiertag ruiniert. Oder gelingt es der Monster-Agentur doch, den monströsen Dieb zu stellen und Halloween zu retten? Die neuen Monsterjäger: Während sich die Monster-Agentur und die Bösartig AG erneut einen harten Kampf um den Monstermarkt leisten, lässt sich in Hübschheim eine Sicherheitsfirma mit einem automatischen Monster-Fangsystem nieder. Damit sind die alteingesessenen Monsterjäger von jetzt auf gleich arbeitslos. Sprecher: Uwe Büschken (Markus Mustermann) Sabine Mazay (Maria Mustermann) Diana Borgwardt (Robin) Heike Schrötter (Frau Bösartig) Hans Hohlbein (Professor Wurmfortsatz) Hannes Maurer (Matze Mustermann) Originaltitel: Matt et les Monstres Regie: Grégory Panaccione Drehbuch: Thierry Gaudin, Yves Coulon, Jean-Philippe Robin, Alba Maria Calicchio, Valentina Mazzo Musik: Laurent Aknin