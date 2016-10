KI.KA 17:20 bis 17:45 Magazin HobbyMania Tausch mit mir dein Hobby! Tauchen vs. Ballett-Tanzen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tauchen vs. Ballett-Tanzen: Justus (12) taucht für sein Leben gern. Das Wasser, die Stille, die Umgebung einfach toll unter Wasser! Auf ihn wartet eine besondere HobbyMania-Herausforderung: Justus landet in einer Tanzklasse! Wie jetzt enge Hosen und Tu-Tu? Ballett-Tänzerin Lucie-Leanna (11) dagegen ist Feuer und Flamme für ihr neues Tausch-Hobby Tauchen. Doch bei der ihrer Taucheignungs-Untersuchung wird auch ihr mulmig. Schaffen die beiden ihre selbst gesteckten Herausforderungen? Wird Justus seinen ersten Bühnenauftritt meistern und wird Lucie-Leanna unter Wasser die Nerven behalten? "HobbyMania" begleitet Lucie und Justus und zeigt, wie die beiden das Abenteuer meistern und sich gegenseitig unterstützen und Mut machen. Einschalten. Staunen. Selber machen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: HobbyMania Tausch mit mir dein Hobby! Musik: Produktion: MDR