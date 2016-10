KI.KA 09:00 bis 09:25 Trickserie Q Pootle 5 Besuch aus dem All / Groobies Raumschiffwaschanlage GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Besuch aus dem All: Merkwürdige, metallene Gegenstände fallen vom Himmel. Pootle, Oopsy und Eddi setzen die einzelnen Teile zusammen. Sie erkennen, dass es sich um eine Sonde handelt und wollen sie wieder ins All schicken. Doch ohne das letzte sternförmige Teil lässt sie sich nicht aktivieren. Bud-E, der von der Sonde nichts weiß, findet den Stern und heftet ihn sich an die Brust, um Sheriff zu spielen. Groobie überredet Bud-E zu einem Tauschgeschäft, aber niemand kann mit der aktivierten Sonde kommunizieren. Ein weiteres Mal wird Bud-Es Hilfe benötigt. Groobies Raumschiffwaschanlage: Pootle möchte Oopsy helfen ihr Raumschiff zu reinigen. Doch das Schiff ist bereits blitzblank poliert. Oopsy hat die Reinigung schon selbst erledigt, indem sie Groobies neuer Rauschiffwaschanlage einen Besuch abgestattet hat. Auch die anderen Freunde wollen diesen praktischen Service ausprobieren. Aber dann passiert ein Unglück: Eddi bleibt in der Anlage stecken! Mit vereinten Kräften versuchen die Freunde, ihn wieder herauszuziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Sarah Tkotsch (Oopsy) Frank Ciazynski (Groobie) Rainer Fritzsche (Eddi) Anja Stadlober (Stella) Thomas Nicolai (Krah) Originaltitel: Q Pootle 5 Regie: Oli Hyatt Drehbuch: Justin Trefgarne Musik: David Schweitzer