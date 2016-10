KI.KA 07:05 bis 07:25 Trickserie Die Abenteuer von Paddington Bär Paddington und die Karamellbonbons / Paddington in der Armee / Paddington als Aktionär CDN, F 1997-2001 Stereo Live TV Merken Paddington und die Karamellbonbons: Fernsehen und dabei kochen, das ist Oma Sharifs Versuchsküche, und Paddington ist begeistert. Heute auf dem Programm: Oma Sharifs lecker hausgemachte cremig weiche Karamellbonbons. Paddington gibt sein Bestes, aber als Mrs. Bird du Mrs. Brown vom Einkaufen zurückkommen, können sie nur noch den Notarztwagen rufen. Paddington in der Armee: Umsonst die Welt bereisen, wer will das nicht? Und da Paddington und Mr. Gruber auf ihrer Amerikareise gerade eine Autopanne haben, unterschreibt Paddington kurz entschlossen ein paar Formulare in einem Reisebüro. Dass der vermeintliche Reisebus sie direkt in ein Ausbildungslager der amerikanische Armee bringt, kann ja wohl nur ein Missverständnis sein. Paddington als Aktionär: Alle Welt ist im Aktienfieber. Jetzt hat es auch Paddington erwischt. Sein letztes Geld hat er in Ölaktien gesteckt, und nun wird er reich, sobald aus der Portobello Road Öl sprudelt. Mr. Gruber findet, darauf sollte man nicht warten, und macht sich auf die Suche nach dem Trickbetrüger, der Paddington die gefälschten Aktien angedreht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Paddington Bear Regie: Marcos Da Silva, Eric Berthier Drehbuch: M. Cope, D. Fordham, R. Jones, T. LaPierre Musik: Milan Kymlicka, Ulli Essmann