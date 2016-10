Niederlande 1 22:25 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Monsterlijke vergissing NL 2016 HDTV Merken Meester John Reid heeft een zware klus aan het conflict tussen twee buren in Monster. Moeder en dochter Van der Zalm zijn er namelijk heilig van overtuigd dat zij door verjaring een stuk grond in bezit hebben gekregen van de buren, de familie Schalke. De familie Schalke denkt daar heel anders over en wil nu wel eens weten waar dat stuk grond dan precies ligt. Ook moet De Rijdende Rechter zijn oordeel vellen over een erfdienstbaarheid. De dames Van der Zalm geven de familie Schalke geen toestemming meer om over hun grond naar de achterliggende bakkerij van de familie Schalke te rijden. Jaren geleden is de bakkerij namelijk gesloten. En de erfdienstbaarheid geldt voor de bakkerij, stelt de familie Van der Zalm. Maar nu de familie Schalke hun pand, mét bakkerij, te koop heeft staan, willen zij juist vasthouden aan de erfdienstbaarheid. De Rijdende Rechter velt uiteindelijk over beide zaken een helder oordeel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter