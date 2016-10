Niederlande 1 17:10 bis 18:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Met: Caroline Tensen schuift aan. Morgen begint ze aan een nieuwe reeks van DNA Onbekend, het programma waarin de deelnemers eindelijk duidelijkheid proberen te krijgen over hun afkomst. * We spreken met royalty-deskundige Rick Evers over de nieuwe peperdure Netflix-serie The Crown die vanaf 4 november te zien zal zijn. The Crown gaat over alles wat zich heeft afgespeeld tijdens de lange regeringsperiode van de inmiddels 90-jarige Britse Queen Elizabeth II. * Vaste huisarts dokter Ted van Essen is van de partij. Ditmaal heeft hij goed nieuws voor mannen met seksuele problemen. * In de keuken maakt topkok en expert in duurzame vis Bart van Olphen ongetwijfeld weer iets lekkers voor ons klaar. * Een wel heel speciaal muzikaal optreden; bij ons in de studio namelijk de misschien wel beroemdste phillysound-band van de jaren '70: The Three Degrees! In Google-Kalender eintragen Moderation: Martine van Os, Sybrand Niessen Originaltitel: Tijd voor MAX