Niederlande 1 11:15 bis 12:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Met: We ontvangen presentatrice Antoinette Hertsenberg. Afgelopen mei maakte ze haar laatste aflevering van het consumentenprogramma Opgelicht?! om haar handen vrij te hebben voor een nieuw medisch programma bij AVROTROS: Zorg.nu. * Acteur Chris Tates komt langs. Hij speelt de hoofdrol in de toneelbewerking van Indecent Proposal, de Hollywood-kaskraker uit 1993. Vond hij het lastig om zich in te leven in multimiljonair John, die bereid is een fortuin te betalen voor één nacht met zijn droomvrouw? * Dierenarts Jenny Buijtels geeft acte de présence met nuttige dierentips: hoe maak je bijvoorbeeld je konijn winterklaar? * In de keuken culinair expert Janny van der Heijden die dit keer voor vega gaat. * De uitzending wordt afgesloten door een prachtig optreden van zanger/muzikant Stef Bos, rond wie MAX later dit jaar een indrukwekkende muziekspecial uitzendt. Stef is niet alleen: hij neemt zijn hele band mee! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tijd voor MAX