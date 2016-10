Niederlande 1 22:10 bis 22:55 Sonstiges Face to Face NL 2016 HDTV Merken Jeanette en Cora zijn van kinds af aan hartsvriendinnen en delen al veertig jaar lief en leed met elkaar. Wanneer Jeannette een trouwfeest geeft, vertrekt Cora plotseling vroegtijdig en sindsdien hebben de vriendinnen elkaar niet meer gezien of gesproken. Jeannette mist Cora enorm en ze hoopt dat een face-to-face de veertigjarige vriendschap kan redden. Wat speelt er bij Cora? Waarom lijkt zij zich te hebben afgekeerd van haar jeugdvriendin? Ook zien we voormalig fotomodel Rein en zijn neef Jeffrey. Rein lijkt met zijn knappe uiterlijk voor het geluk te zijn geboren als het noodlot in 1981 toeslaat. Hij rijdt met zijn auto tegen een boom en ligt een maand in coma. Hij overleeft het ongeluk ternauwernood om vervolgens te ontdekken dat zijn geheugen volledig weg is. Ook zijn hechte band en gezamenlijke herinneringen met neef Jeffrey zijn in een klap weggevaagd. Jeffrey doet verwoede pogingen het geheugen van Rein aan te wakkeren, maar tevergeefs: hij kan zich tot op de dag van vandaag niks meer herinneren. Rein besluit alles achter zich te laten en verhuist vanuit Limburg naar Amsterdam. Ook Jeffrey ziet hij dan nog weinig. Ondanks het feit dat Rein er zelf voor koos om te verhuizen neemt hij het Jeffrey kwalijk dat hij zo weinig naar hem heeft omgekeken. Kan een face-to-face bij Rein oude herinneringen en gevoelens aanwakkeren van hun ooit zo hechte vriendschap? In Google-Kalender eintragen Moderation: Bert van Leeuwen Originaltitel: Face to face