Niederlande 1 21:10 bis 22:10 Sonstiges Spoorloos Lege handen NL 2016 HDTV Merken Elvira en Iranilde groeiden op bij dezelfde ouders, maar biologische gezien zijn ze geen zussen. Beide vrouwen zijn geboren in Brazilië en geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Elf jaar geleden reisden ze met hun Nederlandse ouders naar hun geboorteland. Die vonden het belangrijk dat hun dochters kennismaakten met het land waar ze vandaan komen. Elvira en Iranilde werden door hun ouders meegenomen naar plekken met een bijzondere betekenis, zoals de adressen waar ze zijn geboren. Het wakkerde hun nieuwsgierigheid aan naar het waarom van hun adoptie. Met de informatie die ze hadden, lukte het hen niet om hun moeders te vinden. Elvira en Iranilde hebben een bijzondere band met elkaar die zo hecht is dat ze vastbesloten zijn om hun zoekactie met elkaar tot een goed einde te brengen. En dus schakelden ze ook samen Spoorloos in. Maar hoe reageren de vrouwen als blijkt dat één van beiden met lege handen staat omdat Spoorloos slechts één van de moeders kan traceren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Derk Bolt Originaltitel: Spoorloos