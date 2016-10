Niederlande 1 11:15 bis 12:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Behalve Martine van Os nóg vier leading ladies aan tafel: Willemijn Verkaik, Lone van Roosendaal, Carolina Dijkhuizen en Brigitte Heitzer. Deze vier topzangeressen staan 19 oktober a.s. als Leading Ladies voor het allereerst samen op één podium in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daar zingen ze een collage van hun grootste hits en hun favoriete musicalsongs, daar, maar ook hier, want vandaag krijgt u al een fantastisch voorproefje. * De Wegenwacht bestaat dit jaar zeventig jaar. Bij ons in de studio daarom Wim Philips, in 1962 als wegenwachter begonnen bij de ANWB en sindsdien altijd betrokken gebleven bij de organisatie. Zo was hij als technisch begeleider van ANWB-Reizen ook betrokken bij het programma We zijn er bijna! Extra leuk daarom dat het publiek in de studio ditmaal helemaal bestaat uit deelnemers aan deze kijkcijferhit. * Trendwatcher Lieke Lamb en, zoals elke vrijdag, in de keuken meesterpatissier Robèrt van Beckhoven die weer iets heerlijks uit de oven tovert. Speciaal voor wegenwachter Wim misschien iets dat moet reizen... pardon, rijzen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Martine van Os, Jeroen Latijnhouwers Originaltitel: Tijd voor MAX