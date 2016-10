Niederlande 1 11:20 bis 12:00 Sonstiges VPRO Boeken Stefan Hertmans en Dik van der Meulen NL 2016 HDTV Merken Te gast zijn de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans over zijn roman 'De Bekeerlinge'; en neerlandicus en schrijver Dik van der Meulen over 'De kinderen van de nacht: Over wolven en mensen'. Stefan Hertmans is onder andere bekend door "Oorlog" en "Terpentijn" en praat met Jeroen van Kan over zijn nieuwste roman 'De Bekeerlinge'. Hertmans ontdekt de sporen van een voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een joodse jongen. Hertmans gaat letterlijk achter deze vrouw aan, die samen met haar verboden liefde op de vlucht slaat en een duizelingwekkende tocht aflegt, opgejaagd door alles en iedereen. De historische bronnen waar de auteur "De Bekeerlinge" op baseerde brachten hem in een chaotische wereld van passie, haat, liefde en dood, en voeren hem uiteindelijk van Caïro naar het kleine Provençaalse dorp, waar hij sinds decennia thuis is. Dik van der Meulen is te gast over 'De kinderen van de nacht: Over wolven en mensen'. Mensen hebben altijd een paradoxale verhouding met wolven onderhouden. De wolf, kameraad in de oertijd en stamvader van alle honden, ontwikkelde zich na de oudheid tot de duivel in persoon. Eeuwenlang is hij met alle mogelijke middelen bestreden - tot er, recent, een kentering kwam. Steeds meer mensen noemen hem nu 'de kroon op het moderne natuurbeleid'. De kinderen van de nacht is het verslag van een zoektocht naar de wilde wolf, naar de wolf van Roodkapje én naar de wolf in de mens - met een onverwacht resultaat. Behalve een zinnebeeld van wreedheid en vraatzucht blijkt de wolf het symbool van mystieke krachten en seksuele oerdriften; een dier dat naast angst ook bewondering en genegenheid oproept. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jeroen van Kan Originaltitel: Boeken