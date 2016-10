Motorvision.TV 18:15 bis 18:45 Motorsport High Octane Off-Road Overdrive USA 2010 Stereo 16:9 Merken Heute bei High Octane stellen wir Euch die verrückte Welt der Off-Road Rennen vor. Und zuerst führt uns das in den Schlamm und die Sümpfe der Grand National Cross Country Series. Dann geht es ab in den Westen und dort sehen wir uns die Hochgeschwindigkeits- und Hochsprungabenteuer des neuesten Wettbewerbs an, der World Off Road Championship Series. Danach unterhalten wir uns mit den Off-Road-Rennfahrern, den G Brothers, Patrick und Brian Garrahan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane