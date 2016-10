Motorvision.TV 07:50 bis 08:45 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Pocono Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Pocono Mountains 150, Pocono Raceway Die NASCAR Camping Trucks sind zu Gast auf dem Tricky Triangle von Pocono. 150 Meilen sind auf dem Dreieckskurs in Long Pond, Pennsylvania zu fahren, die Piloten müssen also 60 Runden auf der 2,5 Meilen langen Rennstrecke zurücklegen. Nicht nur für die Sprint Cup Fahrzeuge sondern auch für die Renntrucks der NASCAR ist der Kurs wegen des flachen Bankings in den Kurven eine echte Herausforderung. Kyle Busch und Kevin Harvick kämpften im Vorjahr in der letzten Runde um den Sieg. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Pocono Highlight

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 411 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 171 Min.