Motorvision.TV 22:30 bis 03:05 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Hollywood Casino 400, Kansas Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Zweites Rennen der Contender Round im NASCAR Chase um den Sprint Cup 2016 auf dem schnellen 1,5-Meilen Oval von Kansas City. Sowohl Jimmie Johnson, als auch Tony Stewart und Joey Logano haben bei diesem Rennen jeweils zwei Siege in den Büchern stehen. Penske Pilot Logano gewann die Läufe der letzten beiden Jahren in Folge. Renndistanz sind 267 Runden, Kevin Harvick hält mit über 318 km/h den Streckenrekord in der Qualifikation. Wiederholung des LIVE-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series