Motorvision.TV 09:55 bis 10:20 Dokumentation Stunt Heroes Kies zum Geburtstag D 2013 Stereo 16:9 Merken Die Stunt Heroes sind immer auf der Suche nach Action. In dieser Folge simulieren sie eine Verfolgung zwischen einem Kipplaster und einem Auto. An deren Ende rast das Auto in einen Kieshaufen. Weil er heute Geburtstag hat, dard Stuntman Stefan das Crashauto fahren! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stunt Heroes