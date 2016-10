Motorvision.TV 06:05 bis 06:55 Magazin Magazin GT Academy GT Academy D 2009 Stereo 16:9 Merken Der neue Ford Focus RS. Wir schauen ob der Rallysportler hält was die brachiale Optik verspricht. Chris Bangle. Kein Autodesigner polarisiert so wie der Mann aus Ohio. Die E-Klasse. Mercedes wichtigstes Zugpferd. Über 60 Jahre Willkommen zu Hause-Gefühl. Was kann die neue, achte Generation? Total hässlich oder supercool? Der Daihatsu Materia will vor allem eins: auffallen! Die GT Academy sucht den besten. Joypad-Akrobaten und schickt ihn zum 24-Stunden-Rennen nach Dubai. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Magazin

