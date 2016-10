Motorvision.TV 17:45 bis 18:15 Magazin Biker Lifestyle Bike ; Musicweekend 2014, 1 D 2015 Stereo 16:9 Merken Der coolste Event des Jahres startet wieder einmal durch. Wir begleiten das Spektakel des Knight Rider MC auf dem Autohof Strohofer 3 Tage und Nächte. Angefangen beim Zusammenbau eines ungewöhnlichen Jeeps, bleibt ab Donnerstag Abend kaum Zeit zumdurchatmen. Über 15 Bands spielen fast pausenlos in drei Partyzonen. Auf der Showmeilesind wir hautnah an den Dragstern, die mit bis zu 8000 PS den Asphalt beben lassen. Auf demCampground herrscht immer Partystimmung und die Bikeshow ist mit hochkarätigen Custombikesbesetzt. Auch die Stuntshows sorgen immer wieder für Staunen, Motorradakrobatik jenseits derSchwerkraft. Ob Rainer Schwarz, Ricardo Dom In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle