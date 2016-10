Motorvision.TV 11:20 bis 11:50 Motorsport High Octane World Snowmobile Expo USA 2010 Stereo 16:9 Merken Heute reisen wir bei High Octane nach West Yellowstone in Montana, der Welthauptstadt der Schneemobile. Jedes Jahr ist West Yellowstone der Schauplatz einer der größten Motorschlitten-Versammlung des Landes. Zunächst werfen wir einen Blick auf eine Freestyle-Schlittenfahrt, wie man sie noch nie gesehen hat. Anschließend machen wir uns auf zur Snowcross-Piste und verfolgen ein Rennen an der frischen Luft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane