Motorvision.TV 01:20 bis 01:45 Motorsport NASCAR Whelen Euro Series 2016 - Tours USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das vierte Rennwochenende der NASCAR Whelen Euro Series 2016 aus Tours in einer kommentierten Zusammenfassung. Die europäische NASCAR Division ist zu Gast auf dem zweiten permanenten Rennoval des diesjährigen Rennkalenders. 75 Runden sind auf dem 650 Meter kurzen Shorttrack mit 9 und 10,5 Grad Banking zu fahren. Vergangenes Jahr gewannen Nicolò Rocca und der diesjährige Titelverteidiger Ander Vilariño jeweils eines der beiden Rennen in der Elite 1 Division. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Whelen Euro Series